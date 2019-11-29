«Ни дня без рекламы»: Как Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарабатывают себе на жизнь





Средств, которые пара зарабатывает в интернете, вполне хватает на то, чтобы позволить себе отдых за границей. Совсем недавно Анастасия Костенко вместе со своим мужем Дмитрием Тарасовым, а также дочерью Миланой вернулись из Эмиратов. Все время, которое девушка там проводила, она неустанно писала об отеле, где они поселились, и даже обещала в следующий раз сделать видеообзор, отмечая при этом необходимый аккаунт в каждом своем посте.Большинство пользователей Сети отметили, что коммерческих постов в аккаунтах семьи Тарасовых стало чрезмерно много. Однако некоторые пользователи отметили, что пара таким образом себя обеспечивает, ведь они оба сейчас нигде не работают, так как нет на это возможности. У Дмитрия Тарасова ко всему еще и кредиты, ипотека, а также алименты. К слову, выплаты на первого ребенка футболист буквально требует сократить до 15 тысяч рублей.Стоит подчеркнуть, что относительно недавно в адрес Костенко говорили о том, что она хорошо устроилась и пришла на все готовое, но, как оказалось на самом деле, ей тоже приходится не мало работать над семейным бюджетом.