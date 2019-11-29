Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук показала пышную грудь на новом фото в образе эльфийки

Екатерина Кищук выбрала для нового фото откровенный наряд с корсетом, подчеркивающим очертания пышной груди артистки. Однако соблазнительные формы звезды прикрывает кофта с открытыми плечами. Образ эльфийки Кищук создала с помощью тонкой диадемы и удлиненных ушей, которые частично прикрыты длинными белокурыми локонами. За спиной звезды просматриваются крылья бабочки. В комментариях поклонники выразили признательность за опубликованный кадр, осыпав кумира комплиментами.Екатерина Кищук часто демонстрирует фанатам свои формы, например, недавно звезда показала снимок в сверкающем бикини из джакузи.