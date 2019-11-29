Звезда "Дома-2" Александра Черно возмущена негативной реакцией на её конкурс





После того, как был снят видеоролик и объявлены детали конкурса, Черно показала призы предназначены для победителей. Хейтеры не заставили себя долго ждать и в ту же минуту засыпали обидными сообщениями. Черно была очень возмущена произошедшим и пообещала забанить всех тех, кто негативно высказался в ее сторону. Кто бы мог подумать, что из-за помощи в приобретении обуви для своих подписчиков выйдет такой бум. Видимо, виной тому является немаленькая нога 42-го размера.Не так давно в поздравлениях Александры с ее первой беременностью писалось про ее обувь на фотосессии. Многие сразу обратили внимание, что размер ее ноги никак не совместим с той обувью, которая была на фото.Суть поступка Черно поклонники так и не поняли, но след от нашумевшего конкурса уже никуда не денется.