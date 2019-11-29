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Татьяна Навка расплакалась из-за голоса Ани Лорак

Фигуристка Татьяна Навка показала, как проходит запись аккомпанемента для ледового шоу совместно с Ани Лорак. Певица растрогала спортсменку до слез, чем она поделилась в новой публикации в Instagram.

До премьеры ледового шоу “Спящая Красавица. Легенда двух королевств” осталось меньше месяца, в связи с чем Татьяна Навка ведет серьезную подготовку. Недавно фигуристка поделилась фрагментами рабочего процесса с публикой на своей странице в сети Instagram. На опубликованном видео запечатлена Ани Лорак во время записи аккомпанемента к программе. При этом спортсменка не смогла сдержать слез во время исполнения, пожелав в конце прослушать запись снова. Навка отметила, что голос певицы шикарен, лиричен и необычайно точен в передаваемых эмоциях.

Спортсменка заметила, что герои на льду оживают еще больше под песни Ани Лорак, что она назвала признаком мастерства. Навка напомнила, что ее ледовое шоу будет показано публике с 27 декабря по 7 января в ДС “Мегаспорт”.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:04

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