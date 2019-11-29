Диетологи рассказали о вреде полного отказа от сладостей
Диетологи рассказали о вреде абсолютного отказа от сладостей. Эксперт Бриджит Цейтлин советует умеренное употребление лакомств, иначе повышается риск возникновения стресса.
Отказываясь от сладкого полностью, человек рискует чаще сталкиваться со стрессом. Дело в том, что многие нередко страдают от чувства вины, позволив себе отклониться от диеты. Для нормального функционирования организма важно психическое состояние. Специалист отметила, что многие страдают от повышенного желания съесть сладкое при полном отказе от таких продуктов.
Не рекомендуется также подсчитывать калорийность всего съеденного, делая из еды “врага”. Однако полезным станет употребление маленьких порций и отказ от переедания, передает “Слово и Дело”.
Отказываясь от сладкого полностью, человек рискует чаще сталкиваться со стрессом. Дело в том, что многие нередко страдают от чувства вины, позволив себе отклониться от диеты. Для нормального функционирования организма важно психическое состояние. Специалист отметила, что многие страдают от повышенного желания съесть сладкое при полном отказе от таких продуктов.
Не рекомендуется также подсчитывать калорийность всего съеденного, делая из еды “врага”. Однако полезным станет употребление маленьких порций и отказ от переедания, передает “Слово и Дело”.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:26