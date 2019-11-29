«Пугачиха!»: Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина публично осквернила Примадонну





Стоит отметить, что во время разговора в программе "Алена, блин!" Ксения Бородина умудрилась показать себя не с лучшей стороны. Она пыталась подчеркнуть, что она самая обычная девушка из народа, но у нее получилось это сделать довольно плохо.В своих ответах звезда говорила такие слова, которые будет стыдно не только произнести в слух, но и написать. Эксперты в итоге отметили, что Бородина - наглая особа, которая не видит границ дозволенного. По их мнению, об этом говорит и тот факт, что она до сих пор является ведущей проекта "Дом-2".Когда у Ксении спросили, кого она слушает из российских исполнителей, она ответила, что "Пугачиху". Такой ответ, мягко говоря, всех не просто удивил, а поверг в шок, ведь так говорить о Примадонне российской эстрады никто себе не позволяет.Стоит отметить, что после такого разговора многие заметили, что у Ксении Бородиной все-таки высокое самомнение, а скрыть свою истинную сущность ей не помогут никакие бренды.