Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин получили в подарок поездку в Китай

Оказалось, что Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин получили в подарок путевку на остров Хайнань в Китае, где могут отпраздновать Новый год. Этот курорт является популярным среди российских туристов. Путевку на двоих музыкантам подарил генеральный директор “Тартус-тур” Юрий Голубев во время одной из официальных пресс-конференций. Известно, что на отдых российские знаменитости отправятся 26 декабря, а сейчас они улаживают все предновогодние дела.Член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян рассказал, что артисты полетят на курорт на современном лайнере Boeing-787, передает портал “Дни.ру”