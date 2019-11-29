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Эксперты объяснили отсутствие морщин на лице Надежды Бабкиной

Недавнее опубликованное фото в Instagram-аккаунте Надежды Бабкиной спровоцировало множество вопросов по поводу молодого внешнего вида певицы. Эксперты предположили, что отсутствие морщин на лице артистки может объясняться частым посещением Алтая.

Надежда Бабкина является активным пользователем социальных сетей, куда публикует личные фотографии. Поклонники давно заметили, что 69-летняя звезда старается выглядеть молодо, в связи с чем обвиняли ее в использовании пластики и косметологических методов. На недавнем кадре на лице звезды не видно ни одной морщины, что фанаты связали с ретушью. Однако косметолог Марият Мухина, которая лично знакома с Бабкиной, заявила, что исполнительница выглядит молодо благодаря регулярному посещению Алтая. Там артистка применяет на себе нетрадиционные методы омоложения, а также она практикует санаторное лечение в Сочи.

Мухина призналась, что на самочувствие и внешний вид звезды сильно влияет молодой муж Евгений Гор.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:15

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