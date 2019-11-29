Эксперты объяснили отсутствие морщин на лице Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина является активным пользователем социальных сетей, куда публикует личные фотографии. Поклонники давно заметили, что 69-летняя звезда старается выглядеть молодо, в связи с чем обвиняли ее в использовании пластики и косметологических методов. На недавнем кадре на лице звезды не видно ни одной морщины, что фанаты связали с ретушью. Однако косметолог Марият Мухина, которая лично знакома с Бабкиной, заявила, что исполнительница выглядит молодо благодаря регулярному посещению Алтая. Там артистка применяет на себе нетрадиционные методы омоложения, а также она практикует санаторное лечение в Сочи.Мухина призналась, что на самочувствие и внешний вид звезды сильно влияет молодой муж Евгений Гор.