Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов опроверг постановку в шоу





Сергей Сафронов уже не первый год является ведущим программы «Битва экстрасенсов», поэтому он уже давно смирился с тем, что телепередачу постоянно критикуют. Фокусник отметил, что за это время слышал самые разные версии. Сначала его обвиняли в том, что он мешает экстрасенсам, прерывает их и отвлекает. Теперь же большая часть критики говорит о том, что шоу является постановочным.В программе «ХЗ-шоу» на радио Energy Сергей Сафронов в очередной раз прокомментировал ситуацию с постановкой в «Битве экстрасенсов». Ведущий проекта отметил, что на съемочной площадке нет никакого сценария или ролей, все происходит абсолютно естественно. Экстрасенсы говорят лишь то, что видят и чувствуют, их никто не ограничивает. То же самое касается самого ведущего и обычных людей, обращающихся за помощью.Также Сергей Сафронов обратил внимание на то, что постоянные обсуждения вокруг «Битвы экстрасенсов» идут шоу на пользу. Люди начинают интересоваться проектом и очень часто хотят лично проверить, что там происходит. Все это приводит к повышению популярности и притоку новых зрителей. Поэтому во всей этой ситуации звезда не видит проблемы.