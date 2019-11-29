Валерия рассказала, почему у нее нет детей от мужа Иосифа Пригожина

Несколько лет назад Иосиф Пригожин рассказывал о своем желании иметь детей от Валерии. Однако мысли продюсера на этот счет изменились, когда его жена не смогла выносить общего ребенка. Выяснилось, что певица была беременна, но из-за определенных обстоятельств наследник не родился. Теперь пара ничего не загадывает, а Пригожин намерен учитывать желание Валерии, поскольку в этом вопросе важно мнение обоих партнеров. Артистка прокомментировала эту информацию, отметив, что намерена забеременеть и родить самостоятельно, отказываясь прибегать к услугам суррогатных матерей и ЭКО.Валерия считает, что у них с Иосифом Пригожиным нет нужды заводить общего ребенка, поскольку у них есть наследники, передает "Собеседник". В частности, от прошлого брака у певицы есть взрослые сыновья и дочь.