Телеведущую Ксению Собчак обвинили в антисанитарии из-за снимка в детской кровати

Большинство пользователей Сети отметили, что Ксения пренебрегла правилами норм поведения, так как позволила себе прилечь на кровать, не сняв ни верхней одежды, ни обуви. Ксения Собчак рассказала, что перед ней стоит сложная и ответственная задача, а именно сделать детскую комнату для своего ребенка. И хотя ее шикарный дом пока находится на стадии строительства, но все равно к процессу она подходит основательно. По ее словам, с придирчивостью, которая свойственна мамам, ей необходимо выбрать обои, которые сделали в Европе.Ксения Собчак подчеркнула, что точно знает: Платону должна понравиться его новая детская комната, а когда он немного вырастет, то они все вместе переделают уже согласно его предпочтениям.Сама же Ксения Собчак поспешила себя оправдать и подчеркнула, что снимок был сделан в магазине, а именно поэтому она позволила себе, не снимая верхней одежды, залезть на кровать.