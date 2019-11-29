Скарлетт Йоханссон впервые рассказала о жизни в браке с Райаном Рейнольдсом





Как известно, Скарлетт Йоханссон была замужем дважды: за Райаном Рейнольдсом и Роменом Дориаком. В браке с коллегой актриса была несколько лет, а недавно она призналась, что в свои 23 года придавала этому слишком много романтизма. Артистка заявила, что не имела четкого представления о жизни с другим человеком. В недавнем интервью журналу Vanity Fair она подтвердила, что стала относится к отношениям более серьезно, а также поблагодарила бывших мужей за опыт. Звезда считает, что прошлые связи помогут ей избежать многих ошибок в будущем.Известно, что во втором браке у Скарлетт Йоханссон родилась дочь. В декабре 2017 года стало известно, что знаменитость состоит в отношениях с комиком Колином Джостом.