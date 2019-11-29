В России появится предупреждающее о приближении авто приложение





Об этом сообщил Евгений Белянко, являющийся вице-президентом НП «ГЛОНАСС». По словам специалиста, программа будет бесплатной и должна работать постоянно. Ее задачей станет предупреждение пешеходов о приближении авто в тот момент, когда человек находится на дороге или возле нее. Это позволит снизить число ДТП, связанных с невнимательностью людей, переходящих дорогу.По словам представителя компании, большинство подобных аварий случаются по вине пешеходов, не соблюдающих правила: они переходят на красный свет, делают это не в установленных местах, невнимательно смотрят по сторонам или и вовсе не отрывают взгляд от смартфона.Программа предупреждения о приближении авто будет использовать систему искусственного интеллекта, аккумулирующую в себе данные «умных» светофоров, камер и даже информацию, поступающую от автомобилей. Это позволит отслеживать местоположение транспортных средств и предупреждать об их появлении пешеходов. Также будет учитываться средняя скорость движения авто, видимость и погодные условия.Стоимость создания такого приложения составит 4-5 млн рублей. В пилотный проект войдут Московская, Тамбовская и Курская области.