Близкие Николая Носкова отказались прийти на его первый после инсульта сольный концерт
Близкие музыканта Николая Носкова отказались прийти на его первый после инсульта сольный концерт под названием “Живой”. Подробности своей подготовки к мероприятию артист рассказал в программе “Однажды”.
В 2017 году Николай Носков пострадал от инсульта, в связи с чем ему понадобилась помощь родственников для восстановления. Сообщалось, что он почти заново учился петь, но спустя около двух лет года артист оказался готов выйти на сцену с известными хитами, а также новыми композициями. Продюсер шоу Виктор Дробыш уверен, что Носкову нужно поверить в себя. В то же время разочарований добавило известие о том, что не все близкие люди артиста смогут прийти на концерт. Причины такого решения не указываются, однако принять участие в мероприятии решили Диана Арбенина, Валерия, Стас Пьеха, Слава, Александр Маршал и многие другие российские исполнители.
Мероприятие состоится 9 декабря в Crocus City Hall в Красногорске, а на данный момент Николай Носков активно репетирует, о чем рассказывает в Facebook. Ранее артист сообщал, что врачи разрешают ему петь около двух часов.
В 2017 году Николай Носков пострадал от инсульта, в связи с чем ему понадобилась помощь родственников для восстановления. Сообщалось, что он почти заново учился петь, но спустя около двух лет года артист оказался готов выйти на сцену с известными хитами, а также новыми композициями. Продюсер шоу Виктор Дробыш уверен, что Носкову нужно поверить в себя. В то же время разочарований добавило известие о том, что не все близкие люди артиста смогут прийти на концерт. Причины такого решения не указываются, однако принять участие в мероприятии решили Диана Арбенина, Валерия, Стас Пьеха, Слава, Александр Маршал и многие другие российские исполнители.
Мероприятие состоится 9 декабря в Crocus City Hall в Красногорске, а на данный момент Николай Носков активно репетирует, о чем рассказывает в Facebook. Ранее артист сообщал, что врачи разрешают ему петь около двух часов.