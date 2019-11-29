Близкие Николая Носкова отказались прийти на его первый после инсульта сольный концерт





В 2017 году Николай Носков пострадал от инсульта, в связи с чем ему понадобилась помощь родственников для восстановления. Сообщалось, что он почти заново учился петь, но спустя около двух лет года артист оказался готов выйти на сцену с известными хитами, а также новыми композициями. Продюсер шоу Виктор Дробыш уверен, что Носкову нужно поверить в себя. В то же время разочарований добавило известие о том, что не все близкие люди артиста смогут прийти на концерт. Причины такого решения не указываются, однако принять участие в мероприятии решили Диана Арбенина, Валерия, Стас Пьеха, Слава, Александр Маршал и многие другие российские исполнители.Мероприятие состоится 9 декабря в Crocus City Hall в Красногорске, а на данный момент Николай Носков активно репетирует, о чем рассказывает в Facebook. Ранее артист сообщал, что врачи разрешают ему петь около двух часов.