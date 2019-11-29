Наталья Водянова трогательно поздравила с днем рождения страдающую аутизмом сестру

Наталья Водянова призналась, что благодарна за то, что родилась в одной семье со своей прекрасной и сильной сестрой, которая постоянно напоминает ей замечать только лучшее в людях. Модель назвала родственницу особенной во всех отношениях и поздравила ее с днем рождения. В частности, ей исполнилось 32 года. Известно, что Оксана Водянова родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Также у звезды есть вторая младшая сестра Кристина, которой сейчас 24 года. Наталья Водянова поделилась с публикой совместным кадром с родственницей, которое фолловеры назвали нежным и чрезвычайно редким. В комментариях под записью многочисленные поклонники и коллеги знаменитости поздравили ее сестру, а также выразили слова поддержки.Модель является основательницей фонда “Обнаженные сердца”, который помогает детям с заболеваниями адаптироваться в обществе.