Звезды "Дома-2" Сергей и Дарья Пынзарь переехали в коттедж за 67 миллионов рублей





Площадь нового жилья семьи Пынзарь составляет 120 метров квадратных. А вот основная причина переезда дети. У пары уже двое сыновей, которые появились с разницей в пять лет. Дарья и Сергей утверждают, что им гораздо лучше и более комфортно будет расти на свежем воздухе, чем в городе.Дарья Пынзарь рассказала, что такой огромный, а главное загородный дом был их с мужем мечтой. Она отметила, что не собирается останавливаться на двух детях и хочет еще малышей.В их новом коттедже сразу несколько спален для взрослых, а также две детские комнаты. Одно из помещений они уже решили выделить под спортзал, потому что Сергей занимается регулярно спортом, а ко всему хочет и детей приобщить к физической культуре.Сейчас пара подчеркивает, что они абсолютно счастливы, и им не страшны никакие проблемы, которые связаны с финансами, потому что они оба неплохо зарабатывают.