АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женщины старше 40 лет позднее узнают о заражении ВИЧ, чем более…
EUR 70.57 USD 64.10
Курс валют на 29.11.2019

Николаю Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда

Николай Дроздов взял на себя статус хранителя редкого дальневосточного леопарда. Решение о вручении соответствующего сертификата приняло руководство нацпарка “Земля леопарда”, находящегося в Приморье.

Звезда передачи “В мире животных” теперь выступает хранителем амурского леопарда, получив соответствующий сертификат. С новой должностью Дроздова поздравил стоящий во главе ФГБУ “Земля леопарда” Виктор Бардюк, вручив вместе с документом фотографии подопечного телеведущего, а также символический отпечаток его лапы. Известно, что ученому было предложено назвать своего леопарда, проходившего под номером Leo 64M. Телеведущий остановил выбор на кличке Байкал, акцентируя внимание на необходимости сохранения озера в современности.

Считается, что хранители леопардов становятся им своеобразными “крестными”, например, участвуют в благотворительных проектах и различных природоохранных акциях. “Земля леопарда” располагается на юго-западе Приморья, а на площади в 262 тыс. га. функционируют около 400 небольших камер для фиксации условий жизни подопечных.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Дом-2": Илью Яббарова и Алену Савкину боится собственный…
Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в…
Алена Бабенко указала на собственное сходство с Аллой…
Участница "Дома-2" Юлия Белая продолжает радовать снимками в…
Маркировка товаров, отечественные SIM-карты и лекарства по рецепту: Как изменится жизнь россиян в…
Муж Собчак Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом…
Ведущая Ксения Бородина опровергла слухи о…
Эксперты назвали основания для незапланированной замены тормозных…
Андрей Малахов рассказал, что многократно признавался в любви Татьяне…
Уфолог: NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на…
Билли Айлиш рассказала, за кого будет голосовать на премии…
Археологи так и не разгадали загадку одного из таинственных артефактов…
Ученые узнали, когда люди не могут хранить…
Audi E-Tron получил увеличенный запас…
«Дразнила дирижера»: Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своем…
Кетамин может помочь справиться с алкогольной…
Ученые доказали пользу пальмового…
Ученые нашли новый способ прогнозировать потерю арктического…
Иосиф Пригожин показал себя в новом образе с…
Эксперты рассказали о новых возможностях Skoda Oktavia 2020…
Экотехнопарк «Калуга» готов к…
Ученые рассказали о причинах исчезновения…
У мужчины из Китая нашли 700 ленточных червей в мозгу и…
Поклонники поздравляют Наталью Бочкареву с…
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новый снимок со своей…
В Сети появились неизвестные ранее сцены из финального сезона “Игры…
Motorola представила в РФ смартфоны Moto E6 Plus и Moto E8…
Роза Сябитова сфотографировалась без одежды и рассказала о сексуальности женщин старше 50…
Врач рассказал, чем опасен для человека долгий сон в выходные…
Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов воюет с бывшей женой Юлией…
Энтузиаст из США создал компьютер на случай конца…
Солистки группы The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять…
Диетологи объяснили, как восстановить режим питания после…
Эксперты назвали способы сохранения продуктивности турбомотора…
Эксперт посоветовал Анастасии Волочковой обратиться к трихологу после критики ее "сальных"…
Ангела Меркель упала со сцены перед выступлением в…
«Очень дорого»: Бородина рассказала о примерных ценах своего…
В России произошло рекордное снижение цен на самый дешевый…
Анна Семенович раскрыла личные тайны в студии шоу “Секрет на…
Ханс Циммер напишет музыку для электрокаров…
Просмотреть все новости