Николаю Дроздову вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда





Звезда передачи “В мире животных” теперь выступает хранителем амурского леопарда, получив соответствующий сертификат. С новой должностью Дроздова поздравил стоящий во главе ФГБУ “Земля леопарда” Виктор Бардюк, вручив вместе с документом фотографии подопечного телеведущего, а также символический отпечаток его лапы. Известно, что ученому было предложено назвать своего леопарда, проходившего под номером Leo 64M. Телеведущий остановил выбор на кличке Байкал, акцентируя внимание на необходимости сохранения озера в современности.Считается, что хранители леопардов становятся им своеобразными “крестными”, например, участвуют в благотворительных проектах и различных природоохранных акциях. “Земля леопарда” располагается на юго-западе Приморья, а на площади в 262 тыс. га. функционируют около 400 небольших камер для фиксации условий жизни подопечных.