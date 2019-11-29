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Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в России

Российские специалисты из компании Group-IB на конференции по кибербезопасности в Сингапуре выступили с докладом о России. В нем они объяснили бум телефонного мошенничества в РФ в 2019 году и отметили спад активности злоумышленников в других областях.
Специалисты объяснили бум телефонного мошенничества в России

Такой вид деятельности мошенников использует приемы социального инжиниринга и сейчас является самой большой угрозой для клиентов российских банков. Подобная активность в 2019 года значительно увеличилась, тогда как остальные направления пошли на спад. Это связано с тем, что все больше людей начинаю активно руководить своими банковскими счетам с мобильных телефонов, а система мониторинга подозрительной активности при дистанционном банковском обслуживании есть только у самых крупных банков.

Популярность фишинговых атак в России значительно снизилась. Средняя сумма кражи средств злоумышленниками таким способам ощутимо сократилась, а самые активные группы мошенников и вовсе прекратили свою деятельность. Также снизилось количество хищений с помощью вирусов, в частности, троянов. В 2019 году ущерб, понесенный от такой деятельности, упал на 43% по сравнению с 2018-м.

Кроме того, злоумышленники все чаще стали отказывать от кражи средств россиян с помощью СМС-сообщений. Им на смену пришла более современная методика – card2card. Она подразумевает взаимодействие между банковскими картами в приложениях онлайн-банкинга.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:53

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