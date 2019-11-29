Маркировка товаров, отечественные SIM-карты и лекарства по рецепту: Как изменится жизнь россиян в декабре





Кодировка продукции коснется самых разных областях: духов, туалетной воды, одежды и других товаров легкой промышленности, автомобильных шин, фототоваров и т.д. Отсканировав штрихкод покупки, человек сможет проследить ее путь от производителя до магазина. При возвращении товара в магазин она получит новую маркировку. Такой закон принят для борьбы с серым рынком.С 1 декабря все водители будут обязаны использовать шипованную резину в зимние месяцы. Эта норма начинает действовать во всех странах Таможенного союза. Также появятся отечественные «доверенные» SIM-карты. Они производятся в России и имеют повышенный уровень защиты. На них можно будет хранить личные данные и даже электронную подпись. При покупке или замене SIM-карты человек получит именно такой ее вариант.И последнее крупное изменение в жизни россиян в декабре произойдет в сфере продажи лекарств. Теперь за реализацию 3 лекарственных средств без рецепта продавцу будет грозить уголовная ответственность. Это касается таких препаратов: глазных капель «Тропикамид», опиодного анальгетика «Тапентадол» и «Прегабалин». Раньше это наказывалось штрафом.