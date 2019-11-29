Алена Бабенко указала на собственное сходство с Аллой Пугачевой

Алена Бабенко запечатлена на новом видео в парике с непослушными кудрями приближенного к рыжему цвета. Актриса поет хит Аллы Пугачевой “Айсберг”, демонстрируя вокальные данные, которые похвалила публика. Некоторые заметили удивительное сходство Бабенко с Примадонной, но нашлись и те, кто посчитал голос актрисы похожим на голос Лаймы Вайкуле. Для фолловеров также оказалось сюрпризом то, что актриса настолько хорошо поет. Поклонники посоветовали Бабенко отказаться от такой прически в повседневной жизни, поскольку она, согласно их мнению, сильно старит.Фанаты актрисы сходятся во мнении, что она выглядит моложе своих лет, несмотря на то, что в 2015 году стала бабушкой. Недавно артистка показала совместное фото с супругом Эдуардом Субочем, которое подписчики посчитали редким кадром.