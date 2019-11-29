"Дом-2": Илью Яббарова и Алену Савкину боится собственный ребенок





Пока Илья Яббаров и Алена Рапунцель занимаются собой и пытаются всеми способами наладить свою личную жизнь, их начал бояться их ребенок. Скорее всего, это произошло, потому что они не уделяют должного внимания малышу. Скрыть тот факт, что родителей не сильно интересует их сын, не получилось и у операторов проекта с помощью склейки кадров. В эфир все равно попали моменты, где видно, что родители отстранены от малыша, а маленький Богдан живет сам по себе.Многие уже давно подчеркивают, что Алена Рапунцель и Илья Яббаров используют маленького Богдана, то для пиара, то для новых фотосессий или рекламы. При этом ребенок не выглядит абсолютно счастливым в такой семье.Возможно, Федор Стрелков был прав, и Алене Рапунцель нужно больше времени посвящать сыну, а не решению своих личных проблем.