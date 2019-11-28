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Экотехнопарк «Калуга» готов к работе

В калужской области несколько дней назад закончился первый этап создания экотехнопарка «Калуга», который призван решить насущный мусорный вопрос в России. Со слушателями радиостанции «Комсомольская правда» поделился впечатлениями от посещения данного объекта всем известный экономист Никита Кричевский, сообщает regnum.ru

Инвестор «Калуги» сообщил, что экотехнопарк готов к работе на все 100%. На предприятии присутствуют все необходимые возможности для обработки, сортировки и приема бытового мусора, так же получено разрешение на проведение первого этапа строительства. Ввод «Калуги» в эксплуатацию планируется в первом квартеле следующего года, а пока что компания занимается обучением персонала.
Экотехнопарк «Калуга» готов к работе

По словам Кричевского, который недавно посетил экотехнопарк: Это первый на территории РФ цивилизованный объект, где будут перерабатываться твердые коммунальные отходы. Объемы переработки сильно удивляют, эта цифра порядка 1,8 млн. тонн мусора в год. Часть будет спрессована, часть складирована и захоронена.

Кричевский также упомянул, что на территории «Калуги» также есть пруд с карпами, что является первым опытом цивилизационной переработки мусора в РФ в целом. Он рекомендует сходить на экскурсию туда, всем кто хочет, но не знает, как подступить к этому делу.

Отметим, что удивляет и технология утилизации мусора, не подлежащего вторичной переработке.

Предварительно изолировав на специальных площадках от окружающей среды, каток будет укатывать отходы, он весит 45 тонн. Для сотрудников, которые живут далеко предусмотрено общежитие и бесплатное питание.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 22:07

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