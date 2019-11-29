Участница "Дома-2" Юлия Белая продолжает радовать снимками в купальнике

Поклонники по-разному отнеслись к этой публикации. Некоторые отметили красоту и отличное телосложение девушки, другие посчитали этот образ слишком легкомысленным и доступным. Хейтеры не заставили себя долго ждать и написали о том, что девушка всегда вызывающе одевается и производит не самое лучшее впечатление.Юлия Белая решила не отмалчиваться и ответила всем недовольным, отметив, что в данный период жизни испытывает стресс и проблемы со сном. Девушка появилась на телепроекте "Дом-2" в начале нынешнего года. Сейчас она пытается построить отношения с Евгением Ромашовым, с которым они то ссорятся, то мирятся вновь.По словам самой Юлии, ей не дает покоя то, что между ними стоит Клавдия Безверхова. Последняя неравнодушна к Евгению, в чем сама ему признавалась. Вероятно, именно в этом заключается причина бессонницы и плохого настроения Юлии.