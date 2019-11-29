Муж Собчак Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом Start





Условия этого документа таковы: муж Ксении Собчак будет обязан работать режиссером-постановщиком только на эту компанию, а также на протяжении этого времени должно быть снято несколько проектов. Например, это могут быть как сериалы, так и полноценные фильмы.По словам Константина Богомолова, он очень рад тому, что нашел людей с такими же интересами и амбициями в кинематографе. Он будет очень рад этому предложению и готов на дальнейшее сотрудничество. Генеральный продюсер и сооснователь компании START выразил свои симпатии к театральному работнику. Он считает что, Богомолов - один из лучших режиссеров в стране, сотрудничество с которым будет плодотворно влиять на развитие видеосервиса.Хочется отметить, что ранее муж Ксении Собчак успел снять первый сезон сериала «Содержанки» для START. Этот проект появился на экранах весной 2019 года и привлек к себе большое внимание у зрителей, принеся много положительных оценок. Поэтому было решено выпустить второй сезон. Однако режиссером второго сезона «Содержанок» стала Дарья Жук. Богомолов же выступил шоураннером этого проекта.