Ведущая Ксения Бородина опровергла слухи о муже-альфонсе





Супруга Бородиной Курбана Омарова многие называют альфонсом и изменщиком ввиду того, что общественности до сих пор неизвестны источники его дохода. Некоторые поклонники Ксении сделали вывод о том, что он живет за ее счет, пользуясь ее известностью и богатством. Телеведущая опровергла эти догадки и заявила, что ее семья просто не хочет раскрывать подробности бизнеса, которым занимается ее супруг.Она заметила, что Курбан Омаров– самодостаточный человек, на которого всегда можно положиться, и который не испытывает финансовых проблем. Ксения добавила, что она не принадлежит числу тех женщин, которые содержат своих любимых мужчин, и выросла из того, чтобы быть наивной и позволять слишком многое.Также телеведущая рассказала, что в их семье отсутствуют любые разногласия, в том числе и по финансовым вопросам.Бородина сказала, что в определенный момент у них возникали мысли раскрыть подробности о бизнесе, который ведет ее супруг, но со временем они отказались от этой идеи.