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Ведущая Ксения Бородина опровергла слухи о муже-альфонсе

Популярная телеведущая канала ТНТ Ксения Бородина честно ответила на вопросы о своей семье и муже в интервью для шоу «Алена, блин» на YouTube.

Супруга Бородиной Курбана Омарова многие называют альфонсом и изменщиком ввиду того, что общественности до сих пор неизвестны источники его дохода. Некоторые поклонники Ксении сделали вывод о том, что он живет за ее счет, пользуясь ее известностью и богатством. Телеведущая опровергла эти догадки и заявила, что ее семья просто не хочет раскрывать подробности бизнеса, которым занимается ее супруг.

Она заметила, что Курбан Омаров– самодостаточный человек, на которого всегда можно положиться, и который не испытывает финансовых проблем. Ксения добавила, что она не принадлежит числу тех женщин, которые содержат своих любимых мужчин, и выросла из того, чтобы быть наивной и позволять слишком многое.
Ведущая Ксения Бородина опровергла слухи о муже-альфонсе

Также телеведущая рассказала, что в их семье отсутствуют любые разногласия, в том числе и по финансовым вопросам.

Бородина сказала, что в определенный момент у них возникали мысли раскрыть подробности о бизнесе, который ведет ее супруг, но со временем они отказались от этой идеи.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:25

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