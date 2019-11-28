Поклонники поздравляют Наталью Бочкареву с бракосочетанием

Звезда сериала «Счастливы вместе» давно в разводе, но о своей личной жизни она предпочитает не разговаривать. Недавно актриса спровоцировала слухи о вероятном замужестве, обнародовав фотографию в личном микроблоге в якобы свадебном наряде и с букетом цветов. В подписи к снимку актриса поблагодарила Вселенную за возможность почувствовать себя счастливой и отметила, что смогла понять, что миром правят красота, добро и любовь. Подписчики посчитали, что Наталья Бочкарева вышла замуж, но она решила проигнорировать этот вопрос. В 2007 году она связала себя брачными узами с адвокатом Николаем Борисовым, от которого родила двоих детей.Наталья Бочкарева - российская актриса, которая получила большую популярность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Училась в школе Горького, где и родилась. В 2000 году закончила театральное училище в Нижнем Новгороде, еще спустя пару лет школу-студию МХАТ. В 2010 году работала ведущей на украинском телеканале СТБ.