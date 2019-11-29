Андрей Малахов рассказал, что многократно признавался в любви Татьяне Дорониной





В студии программы “Прямой эфир” собрались знакомые и друзья актрисы, которые рассказали, как она провела последний год после потери поста художественного руководителя МХАТа имени Горького. Высказался о знаменитости также Андрей Малахов, который долгое время добивался возможности взять у нее интервью. Однако он не получил разрешения, отметив, что виной этому стал сложный характер Дорониной, а отношения с ней он не смог назвать безупречными. Телеведущий много раз признавался в любви актрисе, но она держала его на расстоянии.Несмотря на постоянные отказы в интервью, Малахов отметил, что он постоянно желает выразить ей свое почтение. Он вспомнил, как однажды у него состоялась личная встреча с Дорониной в театре без камер, когда они обсудили жизнь и творчество.