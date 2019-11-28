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У мужчины из Китая нашли 700 ленточных червей в мозгу и легких

Житель китайской провинции Чжэцзян съел полусырую свинину, после чего обратился в больницу на судороги и обмороки. Врачи обнаружили внутри него около 700 паразитов. Китаец съел этот стейк, будучи дома, и не заметил, что он недожаренный.
У мужчины из Китая нашли 700 ленточных червей в мозгу и легких

Не до конца прожаренное мясо стало причиной возникновения в грудной клетке и в голове 43-летнего Чжу Чжунфа множество личинок свиного цепня, которые могут вырасти до 2-3 метров длиной. Как сообщают медики, черви попали туда через желудок, а следом и в мозг с помощью кровотока. Пострадавшему мужчине выписали специальные медикаменты, которые избавили его от личинок. На данный момент он пропивает курс таблеток, которые снижают побочные эффекты от лечения.

Известно, что свиной цепень – одна из главных причин возникновения эпилепсии, так как он поражает нервную систему человека. В слабом проявлении они могут повлечь за собой частую мигрень, судорожные приступы, а также привезти к слепоте.

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Общество
Добавил: Глянько Екатерина Сегодня, 21:30

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