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Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новый снимок со своей свадьбы

Меган Маркл и принц Гарри 27 ноября отмечают вторую годовщину своей помолвки. В честь этой даты герцог и герцогиня Сассекские опубликовали в Instagram новый снимок со свадьбы, который ранее никто не видел.
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новый снимок со своей свадьбы

На официальной странице супругов было опубликовано 3 фотографии. Первая сделана 27 ноября 2017 года – в день, когда состоялась помолвка Меган Маркл и принца Гарри. Третья – их совместный снимок, сделанный в тот момент, когда они впервые показали общественности сына Арчи. При этом больше всего внимание подписчиков привлекла вторая фотография. Это черно-белый снимок, сделанный во время свадьбы.

Принц Гарри одет в нарядный черный костюм, тогда как супруга красуется в белом платье с небольшим букетом цветов в руках. Подписчики отметили, что это совершенно новый снимок, до этого его никогда не показывали общественности. Многие обратили внимание на то, что Меган Маркл и ее супруг регулярно публикует совершенно новые фото с этого знаменательного события. Поклонники предложили, что таких снимков паре хватит еще на многие годы вперед.

Напомним, недавно Меган Маркл оказалась в центре очередного скандала. Герцогиня Сассекская обвинила британские СМИ в том, что они опубликовали ее личное письмо своем отцу, а также пытались выставить ее в не лучшем свете. Супруга принца Гарри намерена получить от изданий компенсацию и публичные извинения.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:54

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