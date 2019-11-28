В Сети появились неизвестные ранее сцены из финального сезона “Игры престолов”





Появившийся в Сети видеоролик создан из сцен, не включенных в оригинальную версию “Битвы за Винтерфелл”. Созданное видео относится к отрывку из “Долгой ночи” и содержит моменты поножовщины в крипте, когда мертвецы находят Миссандею, Лилли и Сэма, в то время как Санса Старк и Тирион Ланнистер расправляется с нежитью посредством кинжала из драконьего стекла. В сцене с нападением также появляется Алис Карстарк в роще, где осуществлялась охрана Брана Старка.Видеороликом поделился ресурс EW на своем YouTube-канале. Недавно актер Кристофер Хивью отметил, что существует также альтернативная концовка сериала “Игра престолов”.