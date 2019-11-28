Роза Сябитова сфотографировалась без одежды и рассказала о сексуальности женщин старше 50 лет

Роза Сябитова привлекла внимание публики обнаженной фотографией, которую опубликовала в своем микроблоге. На портретном снимке звезда позирует без бюстгальтера, в связи с чем артистку раскритиковали недоброжелатели. Многие задались вопросом, почему Роза Сябитова не показывала подобные кадры, когда ей было 30 и 40 лет. В своем посте звезда объяснила, что чувствует себя свободной в свои 57 лет, поскольку она предоставлена сама себе и никому ничего не должна. Телеведущая считает, что в такой свободе гораздо больше сексуальности, чем в “юной прелестнице”, которая ежеминутно глядится в экран смартфона, чтобы подправить прическу, макияж и ресницы.Роза Сябитова рада тому, что относится к поколению женщин, у которых впереди продолжительная и интересная жизнь. Артистка считает “крутых бабок” феноменом современности.