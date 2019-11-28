Звезда "Дома-2" Алексей Самсонов воюет с бывшей женой Юлией Щаулиной





Год назад Алексей и Юля расстались. Развод был скандальным и нашумевшим, после чего у Самсонова не было возможности видеться со своим сыном Мироном. Хотя суд, который состоялся вскоре после их расставания, разрешил общение ребенка с отцом 1 раз в неделю по воскресеньям., мать Мирона этим категорически пренебрегла.По словам Алексея, он мог проводить с сыном в редких исключениях не более 2-3 часов в неделю, но ему хотелось бы видеться с ним чаще.В журнале «ДОМ-2» участник реалити сообщил о том, что в ходе общения с Юлей выяснилось, что она не против дать возможность видеться с сыном больше времени, но для этого у Алексея должна быть другая женщина.Самсонов переживает и волнуется, почему она так с ним поступает, ведь, по его словам, он не сделал ей ничего плохого. Зачастую после развода супругов отцы своих детей видятся лишь по просьбе бывшей жены, но в данном случае все наоборот, и это его расстраивает. Когда Мирон вырастет, он все поймет и не будет держать зла, считает Алексей, и хочет как можно быстрее наладить отношения с ребенком.