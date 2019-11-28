Врач рассказал, чем опасен для человека долгий сон в выходные дни





По словам специалиста, этому вопросу многие люди не уделяют должного внимания, однако он оказывает большое влияние. Длинный сон в выходные дни, значительно превышающий показатели будней, способен привести к развитию самых разных заболеваний. Главные из них – сахарный диабет, ожирение и даже проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также могут пострадать мышцы и скелет, слишком долго находящиеся в горизонтальном положении.Долгий сон опасен и по другой причине. Во время отдыха в организме человека проходят специфические процессы, выработка гормонов и обмен веществ. Если человек продолжает спать в первой половине дня – у него нарушаются циклы работы организма. Это ухудшает умственные способности, энергичность и запас сил.Врач-сомнолог дал совет, как вернуться к нормальному режиму сна. Если человек привык засыпать в 5 утра, то нужно поступать следующим образом. Сначала установить будильник на определенную отметку, например, 8:00. После этого нужно начать засыпать на час раньше, чем обычно: сначала в 4:00, потом в 3:00 и т. д. Этот процесс восстановления режима будет долгим, но эффективным. Также это избавит организм от чрезмерного стресса.