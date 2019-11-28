Врач рассказал, чем опасен для человека долгий сон в выходные дни
Многие люди используются выходные дни для того, чтобы выспаться после трудовой недели, однако это является ошибкой. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, чем опасен для организма человека длинный сон, и как лучше решать эту проблему.
По словам специалиста, этому вопросу многие люди не уделяют должного внимания, однако он оказывает большое влияние. Длинный сон в выходные дни, значительно превышающий показатели будней, способен привести к развитию самых разных заболеваний. Главные из них – сахарный диабет, ожирение и даже проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также могут пострадать мышцы и скелет, слишком долго находящиеся в горизонтальном положении.
Долгий сон опасен и по другой причине. Во время отдыха в организме человека проходят специфические процессы, выработка гормонов и обмен веществ. Если человек продолжает спать в первой половине дня – у него нарушаются циклы работы организма. Это ухудшает умственные способности, энергичность и запас сил.
Врач-сомнолог дал совет, как вернуться к нормальному режиму сна. Если человек привык засыпать в 5 утра, то нужно поступать следующим образом. Сначала установить будильник на определенную отметку, например, 8:00. После этого нужно начать засыпать на час раньше, чем обычно: сначала в 4:00, потом в 3:00 и т. д. Этот процесс восстановления режима будет долгим, но эффективным. Также это избавит организм от чрезмерного стресса.
По словам специалиста, этому вопросу многие люди не уделяют должного внимания, однако он оказывает большое влияние. Длинный сон в выходные дни, значительно превышающий показатели будней, способен привести к развитию самых разных заболеваний. Главные из них – сахарный диабет, ожирение и даже проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также могут пострадать мышцы и скелет, слишком долго находящиеся в горизонтальном положении.
Долгий сон опасен и по другой причине. Во время отдыха в организме человека проходят специфические процессы, выработка гормонов и обмен веществ. Если человек продолжает спать в первой половине дня – у него нарушаются циклы работы организма. Это ухудшает умственные способности, энергичность и запас сил.
Врач-сомнолог дал совет, как вернуться к нормальному режиму сна. Если человек привык засыпать в 5 утра, то нужно поступать следующим образом. Сначала установить будильник на определенную отметку, например, 8:00. После этого нужно начать засыпать на час раньше, чем обычно: сначала в 4:00, потом в 3:00 и т. д. Этот процесс восстановления режима будет долгим, но эффективным. Также это избавит организм от чрезмерного стресса.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:40