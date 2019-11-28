Солистки группы The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет

Артистка Николь Шерзингер в своем блоге в Instagram разместила публикацию, в которой сообщила, что настало хорошее время для воссоединения The Pussycat Dolls. Тур начнет стартовать в 2020 году в Великобритании. Сообщается, что в группе не будет Мелоди Торнтон.Группа распалась 10 лет назад после кривотолков о том, что участницы устали находиться в тени Николь Шерзингер. После этого вокалистки решили заняться сольной карьерой. Как известно, во время существования группы было продано 54 млн пластинок.