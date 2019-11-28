Диетологи объяснили, как восстановить режим питания после диеты





Зимой особенно тяжело правильно питаться и не переедать. От переедания удерживает способ «правило тарелки», то есть можно употреблять в пищу разнообразие сложных углеводов, белка, овощей, фруктов и зелени, но все это должно расположиться в одной тарелке диаметром до 25 см. При этом эксперты не советуют еду жарить, лучше ее пропарить, протушить или приготовить на гриле, это сохранит полезные микроэлементы в ней. Также желательно заменить продукты животного происхождения на растительную пищу.Не стоит после диеты оставлять такой же строгий рацион питания, иначе организм воспримет это как стадию голодания и начнет запасаться жиром. Достаточно приучить себя завтракать каждый день, чтобы разбудить желудок, насыщая его на пол дня, также стоит отказаться от алкоголя и приема пищи за просмотром чего-нибудь в телевизоре или ноутбуке. Совмещая спорт с рациональным питанием, можно сохранить скинутый вес во время диеты и подтянуть здоровье.