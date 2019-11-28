Эксперт посоветовал Анастасии Волочковой обратиться к трихологу после критики ее "сальных" волос
После критики сальных волос балерины Анастасии Волочковой, эксперт порекомендовал звезде обратиться к трихологу. На последних фото в Instagram танцовщица имеет некрасивую прическу, по мнению фолловеров.
На недавно опубликованном фото Анастасия Волочкова позирует с дизайнером нижнего белья Анастасией Ивановской. Балерина пришла на встречу в шубе, темном платье в пайетках и в туфлях на каблуке с открытым носком. Фолловеры артистки резко раскритиковали ее за неряшливый внешний вид, в частности, многие сочли прическу знаменитости неудачной. Поклонники посоветовали Волочковой помыть голову, а косметолог Татьяна Брызгалина отправила танцовщицу к трихологу. Эксперт считает, что неаккуратный внешний вид волос может стать последствием заболевания.
По словам специалиста, недуг может иметь место, если жирность волос сопровождается перхотью. После публикации фото в бикини от бренда Ивановской, поклонники раскритиковали Волочкову также за неряшливо заправленный носок. Однако некоторые похвалили звезду за то, что она поддерживает фигуру спортивной в свои годы.
На недавно опубликованном фото Анастасия Волочкова позирует с дизайнером нижнего белья Анастасией Ивановской. Балерина пришла на встречу в шубе, темном платье в пайетках и в туфлях на каблуке с открытым носком. Фолловеры артистки резко раскритиковали ее за неряшливый внешний вид, в частности, многие сочли прическу знаменитости неудачной. Поклонники посоветовали Волочковой помыть голову, а косметолог Татьяна Брызгалина отправила танцовщицу к трихологу. Эксперт считает, что неаккуратный внешний вид волос может стать последствием заболевания.
По словам специалиста, недуг может иметь место, если жирность волос сопровождается перхотью. После публикации фото в бикини от бренда Ивановской, поклонники раскритиковали Волочкову также за неряшливо заправленный носок. Однако некоторые похвалили звезду за то, что она поддерживает фигуру спортивной в свои годы.