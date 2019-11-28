Ангела Меркель упала со сцены перед выступлением в Берлине





Это произошло тогда, когда модератор пригласил Ангелу Меркель подняться к трибуне. Сцена имела достаточно резкий подъем и большие ступеньки, поэтому канцлер Германии во время подъема по ним потеряла равновесия и упала, после чего попыталась быстро встать, однако это у нее тоже не получилось. Со второй попытки политик вернулась на ноги и подошла к трибуне.Ангела Меркель сразу пошутила на тему собственного курьеза. Канцлер Германии заявила, что не заметила ступеньки во время подъема на сцену, однако в следующий раз такой ошибки не повториться, и она обязательно ими воспользуется. Собравшиеся люди оценили шутку политика, после чего началось выступление.В его ходе Ангела Меркель обратилась к членами торговой палаты Германии и бизнесменами, представляющими крупную немецкую промышленность. Канцлер ФРГ заявила, что цифровая безопасность сейчас выходит на первый план практически во всех отраслях экономики и социальной жизни стран. Также политик высказала мнение относительно Всемирной торговой организации, по ее словам, данная институция требует реформирования. Над этим вопросом должно работать все мировое сообщество.