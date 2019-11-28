Ангела Меркель упала со сцены перед выступлением в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась в курьезной ситуации прямо перед выступлением на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Политик упала со сцены прямо перед началом своего доклада.
Это произошло тогда, когда модератор пригласил Ангелу Меркель подняться к трибуне. Сцена имела достаточно резкий подъем и большие ступеньки, поэтому канцлер Германии во время подъема по ним потеряла равновесия и упала, после чего попыталась быстро встать, однако это у нее тоже не получилось. Со второй попытки политик вернулась на ноги и подошла к трибуне.
Ангела Меркель сразу пошутила на тему собственного курьеза. Канцлер Германии заявила, что не заметила ступеньки во время подъема на сцену, однако в следующий раз такой ошибки не повториться, и она обязательно ими воспользуется. Собравшиеся люди оценили шутку политика, после чего началось выступление.
В его ходе Ангела Меркель обратилась к членами торговой палаты Германии и бизнесменами, представляющими крупную немецкую промышленность. Канцлер ФРГ заявила, что цифровая безопасность сейчас выходит на первый план практически во всех отраслях экономики и социальной жизни стран. Также политик высказала мнение относительно Всемирной торговой организации, по ее словам, данная институция требует реформирования. Над этим вопросом должно работать все мировое сообщество.
Это произошло тогда, когда модератор пригласил Ангелу Меркель подняться к трибуне. Сцена имела достаточно резкий подъем и большие ступеньки, поэтому канцлер Германии во время подъема по ним потеряла равновесия и упала, после чего попыталась быстро встать, однако это у нее тоже не получилось. Со второй попытки политик вернулась на ноги и подошла к трибуне.
Ангела Меркель сразу пошутила на тему собственного курьеза. Канцлер Германии заявила, что не заметила ступеньки во время подъема на сцену, однако в следующий раз такой ошибки не повториться, и она обязательно ими воспользуется. Собравшиеся люди оценили шутку политика, после чего началось выступление.
В его ходе Ангела Меркель обратилась к членами торговой палаты Германии и бизнесменами, представляющими крупную немецкую промышленность. Канцлер ФРГ заявила, что цифровая безопасность сейчас выходит на первый план практически во всех отраслях экономики и социальной жизни стран. Также политик высказала мнение относительно Всемирной торговой организации, по ее словам, данная институция требует реформирования. Над этим вопросом должно работать все мировое сообщество.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:11