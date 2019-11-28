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«Очень дорого»: Бородина рассказала о примерных ценах своего отдыха

Популярная ведущая и бизнесмен Ксения Бородина откровенно рассказала, какие деньги она тратит на собственной отдых. Надо сказать, что отдыхает звезда не в "подмосковном Переделкине". Например, не так давно Ксению Бородину со своей семьёй видели в Швейцарии.
«Очень дорого»: Бородина рассказала о примерных ценах своего отдыха

Личный бассейн около гостиничного номера, джакузи, панорамные окна в номере - такой недешёвый сервис - обычное дело для Бородиной. Она отмечает, что каждый отдых обходится семье весьма недешево. Но и в простую гостиницу они не ездят, так как там "сильно дергают и отдыхать не дают". Также знаменитость рассказывает, что ей нравятся места, где кипит жизнь.

"Тай я люблю, я обожаю жизнь, мне нужно всегда движение", – рассказывает ведущая реалити-шоу "Дом-2". Ксения Бородина посчитала, что турецкий отдых на 10 дней обошёлся ей по миллиону в сутки. А сколько она заплатила за пребывание в Швейцарии, звезда подсчитывать не стала, но только гостиница стоила полторы сотни тысяч рублей в день. Разумеется, в самолёт они берут билет в бизнес-класс. "Самое главное, чтобы не дергали", — не устаёт говорить уставшая от назойливых поклонников Ксения Бородина.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:02

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