«Очень дорого»: Бородина рассказала о примерных ценах своего отдыха

Личный бассейн около гостиничного номера, джакузи, панорамные окна в номере - такой недешёвый сервис - обычное дело для Бородиной. Она отмечает, что каждый отдых обходится семье весьма недешево. Но и в простую гостиницу они не ездят, так как там "сильно дергают и отдыхать не дают". Также знаменитость рассказывает, что ей нравятся места, где кипит жизнь."Тай я люблю, я обожаю жизнь, мне нужно всегда движение", – рассказывает ведущая реалити-шоу "Дом-2". Ксения Бородина посчитала, что турецкий отдых на 10 дней обошёлся ей по миллиону в сутки. А сколько она заплатила за пребывание в Швейцарии, звезда подсчитывать не стала, но только гостиница стоила полторы сотни тысяч рублей в день. Разумеется, в самолёт они берут билет в бизнес-класс. "Самое главное, чтобы не дергали", — не устаёт говорить уставшая от назойливых поклонников Ксения Бородина.