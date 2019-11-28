Анна Семенович раскрыла личные тайны в студии шоу “Секрет на миллион”





Оказалось, что Анна Семенович решила пойти в шоу-бизнес после травмы, которая не позволила ей продвигаться дальше в спорте. Она начала карьеру, когда ей было чуть больше 20 лет, но ее талант сразу же заметили на телевидении. Изначально она была ведущей спортивных передач, но вскоре она смогла вести программы о знаменитостях. Именно Семенович брала интервью у группы “Блестящие”, когда ее заметили продюсеры. Звезде было несложно стать певицей, поскольку она с детства развивала этот талант. Коллеги называли ее “блестящей Анной” за позитивный настрой.В новом эпизоде шоу “Секрет на миллион” Лера Кудрявцева намерена раскрыть то, что скрывает приглашенная звезда и даже помочь решить ее проблему. Как известно, в свои 39 лет артистка не была замужем.