«Секс – больная тема»: Сексолог рассказала о проблемах в отношениях Александра Цекало и Дарины Эрвин





Такое мнение сексолог высказала после того, как посмотрела на картины, которые Дарина Эрвин публикует в Instagram. Супруга Александра Цекало размещает на закрытой странице откровенные рисунки, на них можно заметить обнаженные женские и мужские тела, включая их половые органы. По мнению Ульяны Брагинской, такая ситуация указывает на проблемы в сексуальной жизни пары.Таким образом Дарина Эрвин пытается реализовать имеющуюся у нее энергию, ведь интимной близости с Александром Цекало ей не хватает, уверена сексолог. При этом специалист обращает внимание на то, что такое состояние жены сказывается и на самом муже. Супруг начинает понимать, что не может удовлетворить избранницу в постели, поэтому у него могут начать развиваться комплексы., - уверена Ульяна Брагинская. Сексолог считает, что все дело в существенной разнице в возрасте, ведь Александр Цекало старше Дарины Эрвин на 30 лет. Специалист уверена, что супругам необходимо обратиться за помощью в этом вопросе, иначе их брак окажется под угрозой, сообщает издание eg.ru.