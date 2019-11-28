Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни после развода с королем Малайзии Мухаммадом V

По словам Оксаны Воеводиной, после развода с мужем они не поддерживают никаких отношений, но она надеется остаться друзьями. По мнению “мисс Москвы”, для нее важно поддерживать связь с экс-избранником ради сына, который должен знать отца. Она не собирается препятствовать общению, поскольку считает, что оба родителя имеют одинаковые права на это. Воеводина пообещала не обижаться, если ее бывший муж начнет новый роман, но она не планирует искать нового партнера. На данный момент бизнесвумен тратит много времени и сил на развитие нескольких проектов, а также воспитывает ребенка.На своей странице в Instagram она призналась, что развивает сразу три проекта, участвует в переговорах, проходит курсы повышения квалификации и тратит время на сына, у которого режутся зубы. У Воеводиной нет времени даже на сон, но при этом она старается хорошо выглядеть и везде успевать.