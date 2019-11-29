Уфолог: NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на МКС





Скотт Уоринг считает, что доказательством утаивания правды об инопланетных кораблях является разговор, который зафиксировали в прямом эфире во время трансляции фотоснимков Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.Стенограмму разговора ученый опубликовал на своем сайте. Он думает, что беседовали специалисты о космических кораблях пришельцев, которые якобы кружат возле космической станции.Такой вариант событий он выстроил после диалога, где русский космонавт, скорее всего, хотел сообщить об инопланетных существах, но оператор успел его перебить, не допустив утечки информации. Скотт Уоринг настаивает, что разговор является прямым подтверждением посещения внеземных кораблей, о которых знает Россия и NASA.