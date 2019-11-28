Звезда “Кадетства” Кирилл Емельянов рассекретил своего внебрачного сына

Выяснилось, что в 2008 году Кирилл Емельянов познакомился на съемках с поклонницей по имени Кристина Дехант. Спустя время после мимолетного романа она сообщила звезде о своей беременности, и он сразу вышел на связь. Около 10 дней он готовился к ней приехать, а потом предполагаемая мать его ребенка неожиданно перестала отвечать на сообщения. Незадолго до родов она снова связалась с Емельяновым, который попросил держать беременность в тайне от общественности, за что он обещает ей ежемесячное содержание. С тех пор прошло около 10 лет, и актер сдержал свое обещание, но недавно выяснилось, что отцом ребенка мог быть другой мужчина. В студии программы “На самом деле” выяснилось, что Дехант намеренно вышла замуж, чтобы у ее сына был отец.Выяснилось, что ребенок не является родным для мужа Кристины Дехант. Кирилл Емельянов вскоре получит результаты второго генетического теста, которые будут обнародованы в последующих выпусках шоу.