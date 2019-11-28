Ученые нашли связь между жирной пищей и работой мозга





Исследователи наблюдали за грызунами и преобразованиями их мозга, а именно центра удовольствия. Меню животных было составлено из высококалорийной и жирной пищи. Ученые узнали, что реакция на жирную еду главного органа ЦНС идентична той, что можно увидеть при приеме амфетамина. При получении дополнительных доз этих продуктов крысы стали активнее. Также увеличивалась активность нервных клеток в центре удовольствия.Особенно красочно перемены можно было увидеть в «подростковом» периоде жизни грызунов. Результаты эксперимента могут демонстрировать уязвимость мозга подростков к действию таких продуктов.