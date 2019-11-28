Композитор «Симпсонов» не исключил закрытие мультсериала





По словам композитора, шоу подходит к концу, а 31-й сезон может оказаться последним, но официально это не подтвердилось. Эльфман поражен большой популярности «Симпсонов» и считал, что его закроют уже после выхода первых трех серий, так как мультсериал показался ему странным, и он не ожидал его огромной востребованности у зрителей. Для композитора это стало настоящим сюрпризом.Весной 2019 года озвучившая Лизу Симпсон актриса Ярдли Смит сделала заявление о вероятном закрытии мультфильма. Она рассказала, что Disney выкупила права на Fox 2000 и получила права на мультипликационный проект.«Симпсоны» выходят на экраны с 1989 года. Мультсериал в сатирическом стиле демонстрирует жизнь семьи Симпсонов и остальных жителей придуманного создателями города Спрингфилд, высмеивая знаменитостей, телевидение, разные культуры. Авторы в проекте затрагивают вопросы религии и политики, поднимая темы войны в Ираке, однополых браков и многого другого.