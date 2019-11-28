После модернизации возрастет боевой потенциал бомбардировщика Ту-160М
Сейчас бомбардировщик Ту-160М проходит процесс модернизации. На эту машину установят многие современные системы, включая гиперзвуковое оружие, из-за чего его боевой потенциал серьезно возрастет, в этом году на вооружение армии поступит одна единица.
Всего Минобороны планирует модернизировать 20 бомбардировщиком Ту-160М. Эти боевые машины были приняты на вооружение еще в прошлом столетии, поэтому за это время произошел их серьезный моральный износ, требующий внимания со стороны военных. Планируется оснастить эти бомбардировщики разными современными системами, которые изначально для них не предназначались. Они пройдут процесс оптимизации и усилят общий боевой потенциал модели.
По словам военного летчика РФ Владимира Попова, являющегося сейчас главным редактором журнала «Авиапанорама», модернизированные Ту-160М будут значительно превосходить оригинальные. В вопросах боевой мощи они станут на 15-20% лучше, улучшения также коснутся грузоподъемности и радиоэлектроники. Один бомбардировщик сможет нести сразу две гиперзвуковые ракеты «Кинжал», тогда как МиГ-31 рассчитан только на один боеприпас.
До конца 2019 года на вооружение будет принят единственный Ту-160М. В 2020-м военным передадут еще три-четыре единицы. Закончить данный проект модернизации планируют к 2025 году. Первые испытания закончились совсем недавно, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Всего Минобороны планирует модернизировать 20 бомбардировщиком Ту-160М. Эти боевые машины были приняты на вооружение еще в прошлом столетии, поэтому за это время произошел их серьезный моральный износ, требующий внимания со стороны военных. Планируется оснастить эти бомбардировщики разными современными системами, которые изначально для них не предназначались. Они пройдут процесс оптимизации и усилят общий боевой потенциал модели.
По словам военного летчика РФ Владимира Попова, являющегося сейчас главным редактором журнала «Авиапанорама», модернизированные Ту-160М будут значительно превосходить оригинальные. В вопросах боевой мощи они станут на 15-20% лучше, улучшения также коснутся грузоподъемности и радиоэлектроники. Один бомбардировщик сможет нести сразу две гиперзвуковые ракеты «Кинжал», тогда как МиГ-31 рассчитан только на один боеприпас.
До конца 2019 года на вооружение будет принят единственный Ту-160М. В 2020-м военным передадут еще три-четыре единицы. Закончить данный проект модернизации планируют к 2025 году. Первые испытания закончились совсем недавно, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:06