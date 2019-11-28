В США считают, что вакцины могут вызывать рак





Специалисты рассказали о результатах исследований и признали, что некоторые вакцины, также и сезонные, заключают в себе вирусы онкогенной природы. Они могут не проявляться годами, но при невыясненных обстоятельствах вызывают серьезные болезни.В исследовании сообщается, что в некоторых онкогенных клеточных линиях могут иметься вирусы, которые провоцируют онкологические заболевания. Вирус нельзя выявить с помощью обычных способов, активными они становятся во время процесса создания вакцины. У мышей, которым впрыскивали такие клеточные линии, появлялись новообразования. Но специалисты уверяют, что идут работы по обезвреживанию таких вирусов в вакцине.