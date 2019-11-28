Жених покойной сестры Джулии Робертс обвинил актрису в смерти родственницы

Джон Дилбек недавно сделал громкое заявление в адрес Джулии Робертс, отметив, что актриса причастна к смерти своей единоутробной сестры. По мнению бывшего жениха, знаменитость смеялась над лишним весом Нэнси, а также называла ее наркоманкой, что он назвал клеветой. Дилбек предполагает, что у его невесты начала усугубляться депрессия, и в итоге такое состояние стоило ей жизни. Имеется мнение, что Робертс не могла принять то, что ее мать была в более близких отношениях именно с сестрой.После того, как Нэнси ушла из жизни в 2014 году, слухи о ссорах в семье Джулии Робертс стали достоянием общественности. Как передает “7 Дней”, долгое время после смерти сестры актриса не появлялась на публике.