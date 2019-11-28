Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса о ядерной войне между РФ и США
Исследователи расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса на 2020 год. Выяснилось, что астролог спрогнозировал ядерную войну между РФ и США.
Военный конфликт, в процессе которого будет применено ядерное оружие, начнется в конце весны следующего года. Другие ученые предположили, что в действительности Нострадамус предсказал конфликт между Россией и Турцией, который сумеет урегулировать Китай, передает Argumenti.ru.
Мишель Нострадамус - родившийся во Франции алхимик и фармацевт, который прославился своими предсказаниями. Выпускались отдельными изданиями они еще при его жизни и до самой смерти. В XIX столетии в римской библиотеке нашли 80 акварельных рисунков, автором которых некоторые исследователи считают Нострадамуса, но доказать официально этот факт еще не смогли.
Военный конфликт, в процессе которого будет применено ядерное оружие, начнется в конце весны следующего года. Другие ученые предположили, что в действительности Нострадамус предсказал конфликт между Россией и Турцией, который сумеет урегулировать Китай, передает Argumenti.ru.
Мишель Нострадамус - родившийся во Франции алхимик и фармацевт, который прославился своими предсказаниями. Выпускались отдельными изданиями они еще при его жизни и до самой смерти. В XIX столетии в римской библиотеке нашли 80 акварельных рисунков, автором которых некоторые исследователи считают Нострадамуса, но доказать официально этот факт еще не смогли.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:20