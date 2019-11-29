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Археологи так и не разгадали загадку одного из таинственных артефактов Индии

Археологи так и не разгадали назначение и происхождение одного из самых таинственных артефактов Индии. Находку нашли в результате обмеления реки Шалмалы.

Река Шалмала, которая расположена в Индии обмелела, что позволило исследователям увидеть странный артефакт, происхождение которого неизвестно. Он похож на археологический комплекс из сложной монолитной каменной конструкции, которую именовали Сахараслинга. Ученым очень жаль, что из-за тысячелетнего пребывания под водой находка не уцелела.

Специалисты также не могут раскрыть и предназначение артефакта, но считают, что качество обработки камня и сама технология не свойственна людям, которые жили в тот период. Сам объект очень похож на пульт управления «Звездными вратами» из знаменитого кинофильма.

Некоторые исследователи думают, что обретение связано с инопланетными существами, которые не дожили до сегодняшних времен. Жители же уверены, что конструкцию создали древние боги, а эксперты до сих пор хотят узнать ее тайну.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:00

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